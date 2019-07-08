РИАМО – 8 июл. На территории Московской области продолжается ремонт тротуаров вдоль муниципальных автодорог, с начала сезона отремонтировано 116 тротуаров протяженностью более 40 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Всего к осени этого года будет отремонтировано 211 тротуаров длиной более 90 километров на территории 52 муниципалитетов вдоль автодорог местного значения, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Заменили покрытие на семи тротуарах в городе Жуковский: на 1-м и 2-м проездах Маяковского, Студенческом и Молодежном проездах, по улицам Нижегородская, Чаплыгина и Грищенко. Отремонтировано девять тротуаров в Богородском городском округе: на улицах Жарова, 3-го Интернационала, Комсомольской, Рогожской, Майской, Московской, Юбилейной и переулке Аптечный в Ногинске», – говорится в сообщении.

В городе Электроугли заменили покрытие по тротуару на улице Троицкая.

Отремонтировали 11 тротуаров в Химках на улицах Жаринова, Зеленая, Центральная, 8 Марта, Первомайская, Спартаковская, Ватунина, Некрасова, Маяковского, Трехгорная и Транспортном проезде.

Ремонт пяти тротуаров завершен в Егорьевске – на улицах 10 лет Октября, Верхнепрудная, Совхозная, Сосновая и переулке Новый.

В Долгопрудном асфальтобетонное покрытие заменили на тротуарах Московского шоссе и улицах Театральная, Школьная, Якорная.

Капитально отремонтируют девять тротуаров в Электростали на проездах: 2-й Металлургов, 1-й и 2-й Оранжерейный, Заводской, от проспекта Ленина до Ногинского шоссе, от проспекта Ленина до дома №25 улицы Пушкина, в селе Иванисово от съезда с дороги А-107 до дома №54, а также на улицах Зеленая и 8 Марта.

«Ремонт и строительство тротуаров – одна из приоритетных задач, которую поставил губернатор Московской области Андрей Воробьев для комфортного и безопасного передвижения жителей до социально значимых мест. <…> Кроме того, для повышения безопасности дорожного движения по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на региональной дорожной сети будет построено в этом году 380 тротуаров протяженностью 240 километров», – отметил Гержик.

Список участков ремонта тротуаров можно посмотреть на сайте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.