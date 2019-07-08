РИАМО - 8 июл. В возрасте 80 лет ушел из жизни советский и российский актер, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Владимир Златоустовский, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

«Владимир Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 1960 году окончил Театральное училище имени Б. Щукина, класс В. Львовой. В 1960-1966 годах работал в Центральном детском театре в Москве (ныне Российский академический молодежный театр)», — говорится в сообщении.

С 1969 года работал на ТВ. В качестве второго режиссера трудился над музыкальным фильмом «В тринадцатом часу ночи».

В 1970-е — 1980-е годы был режиссером многих сюжетов киножурнала «Ералаш». С 1960 года начал сниматься в кино, дебютировав в роли Булавина в военном фильме «Прыжок на заре».

В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме «Офицеры». В этой же картине исполнил эпизодическую роль — сыграл майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы. В этом же фильме он блестяще исполнил песню «Вечный огонь».

Как режиссер он снял картины «Колыбельная для мужчин, «Поединок в тайге, «Набат, «Альфонс». В 2000-е выступил режиссером нескольких сезонов популярного сериала «Возвращение Мухтара».