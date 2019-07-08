РИАМО - 8 июл. В поселке Смирновка в городском округе Солнечногорск появится новый сквер с живой изгородью, зоной тихого отдыха и детской площадкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Сквер появится вблизи домов № 55 и № 2 в рамках благоустройства общественных пространств территориальных управлений городского округа.

«В сквере обустроят зону тихого отдыха, прогулочную зону, стоянку для велосипедов и примыкающую к скверу детскую игровую площадку. Центральной частью сквера станет хвойная композиция кругового обзора. Также на территории предполагается высадка растений и цветочных композиций, а по периметру территории планируют высадить живую зеленую изгородь», — говорится в сообщении.

Глава администрации сельского поселения Вадим Мельников отметил, что сейчас эта территория не совсем облагорожена. Там растут липы и яблони, но полноценным местом отдыха это назвать нельзя.

«Обустроив подобный сквер, мы сможем создать еще одно место притяжения жителей для отдыха и прогулок», — сказал Мельников.

В сквере планируют обустроить пешеходные дорожки из брусчатки и тротуарной плитки, газон площадью более 800 квадратных метров, около 100 квадратных метров цветников из многолетних растений, а также сделать декоративные ограждения, новые уличные светильники, поставить лавочки и урны.