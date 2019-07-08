РИАМО – 8 июл. Департамент культурного наследия Москвы выдал разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательских работ в колокольне храма Николы в Подкопаях, она была построена в 1759 году из кирпича с белокаменным цоколем и сразу стала одной из архитектурных доминант района, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Колокольня является объектом культурного наследия федерального значения и находится по адресу: Подкопаевский переулок, дом 15/9, строение 2.

«Колокольня храма святителя Николая Чудотворца в Подкопаях – уникальный памятник, объединивший в себе особенности древнерусского зодчества и барокко. В ходе предстоящих исследований специалисты оценят все особенности колокольни, степень ее сохранности, а также определят объем необходимых работ по сохранению», – сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что после этого эксперты приступят к разработке проекта реставрации, в котором им предстоит подробно изложить и обосновать все будущие решения.

Емельянов отметил, что после окончания научно-исследовательских и изыскательских работ начнется процесс согласования проекта реставрации, далее будет выдано разрешение и подрядчик сможет приступить к работам.