РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 июл. В постановке сценария Горького «Преступники» в Королеве приняли участие профессиональные артисты и студенты ВГИКа и ГИТИСа, читали киносценарий и играли отдельные сцены в отделе «Усадьба Костино» музейного объединения, сообщила «РИАМО в Королеве» заведующая отделом Дома-музея Дурылина Алена Глушенкова.

Иммерсивный театральный проект «Преступники» организован музейным объединением «Музеи наукограда Королев» к 80-летнему юбилею музея совместно с Институтом мировой литературы имени А.М. Горького и ГИТИСом. Постановку показали в отделе «Усадьба Костино».

«Режиссеру «Активного театра» Марине Перелешиной удалось из такого статичного драматического жанра, как читка, сделать настоящий спектакль. Молодые актеры ВГИКа и ГИТИСа (возраст их равен среднему возрасту коммунаров) были очень искренними, их не смутила специфика камерного музейного зала. Вкрапление песенных фрагментов существенно добавило динамики, хоть многие из них и были анахронизмами, но в контексте спектакля совершенно такими не казались», – сказала Глушенкова.

Она добавила, что в работе очень помогла старший научный сотрудник отдела издания и изучения Горького ИМЛИ РАН, автор монографии «Горький и кинематограф» Анастасия Плотникова.

Роли исполнили: Кирилл Каганович, Алексей Костричкин, Анастасия Фадеева, Софи Конвэй, Александр Баранов, Роман Ершов, Никита Доброжицкий.

Киносценарий «Преступники» был написан в 1931-1932 годах. В его создании принимали участие воспитанники трудовых коммун, бывшие беспризорники, с которыми поддерживал связь Горький. Это единственный сценарий писателя, действие которого происходит в послереволюционный период.

Горький поддерживал связь с воспитанниками Болшевской трудовой коммуны, неоднократно посещал ее и показывал иностранным гостям – Бернарду Шоу и Анри Барбюсу. В создании этого сценария принимал участие не только Горький, но и Матвей Погребинский, шеф Болшевской коммуны, ребята-коммунары и даже Генрих Ягода.