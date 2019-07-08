РИАМО – 8 июл. Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил иск дочерних структур «Транснефти» и «Газпрома», которые требовали снести торгово-развлекательный центр «Зеленопарк» с парковкой и котельной в Зеленограде, сообщает РИА Новости.

«Апелляционный суд, рассмотрев жалобы собственников ТРЦ – кипрской компании «Лидком Инвестментс Лимитед» и ритейлера «Ашан», а также Сбербанка, арендаторов Decathlon, «Кидбург» и других, отменил принятое в феврале решение Арбитражного суда Московской области, полностью удовлетворившего иск», – говорится в сообщении.

Арбитраж Подмосковья ранее согласился с доводами АО «Транснефть – Верхняя Волга» и ООО «Газпром трансгаз Москва» о том, что «Зеленопарк» и относящиеся к нему постройки расположены в границах охранной зоны магистральных газопроводов и нефтепродуктопровода, относящихся к Московскому кольцевому нефтепродуктопроводу – опасному производственному объекту.

Суд принял во внимание, что на истцов возложены обязанности соблюдать в охранной зоне требования безопасности и именно истцы несут риск негативных последствий, связанных с возможным наличием угрозы жизни и здоровью неограниченного круга людей.

Первая инстанция отклонила доводы ответчиков о том, что уменьшение минимально допустимого расстояния от трубопроводов до принадлежащих им объектов достигнуто в результате применения специальных технических условий, которые содержат обоснование такого уменьшения и согласованы в установленном порядке.

В решении арбитража Подмосковья говорится, что ответчики обязаны осуществить снос торгового центра и других указанных в иске объектов в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу судебного акта.

Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда, отменившего данное решение, вступило в силу с момента вынесения.