РИАМО - 8 июл. В московском парке «Зарядье» с Парящего моста на автомобиль упал мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по столице.

«Мужчина упал с Парящего моста где-то в 16:30 на автомобиль. Он госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.