РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 июл. Три многоквартирных дома по Октябрьскому проспекту подмосковного Подольска во вторник временно останутся без ТВ и интернета из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Уважаемые жители! 9 июля с 11:00 и до 16:00 в связи с ремонтными работами будет отключены телевидение и интернет в домах по адресам: Октябрьский проспект, дома №№2, 13, 15», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.