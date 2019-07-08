РИАМО - 8 июл. В День семьи, любви и верности, который отмечается в понедельник, столичные центры госуслуг «Мои документы» напомнили об услугах, которые молодожены и семьи с детьми могут получить в любом офисе , говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Так, сотрудники столичных центров госуслуг готовы оформить одним пакетом документы, необходимые для новорожденного. Этот список включает свидетельство о рождении, полис медицинского страхования (ОМС), страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), регистрацию новорожденного по месту жительства, и, при необходимости, загранпаспорт для ребенка сроком на пять лет», — отмечается в материале.

Сразу же в день обращения в офис «Мои документы» многодетным родителям оформляют субсидии на оплату ЖКУ, а также выдают удостоверение, подтверждающее их статус.

«В центрах госуслуг можно заказать социальную карту москвича, оформить парковочное разрешение, льготы по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам, сертификат на материнский капитал, — добавляется в материале.

Кроме того, можно подать документы, необходимые для назначения ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и второго ребенка, других ежемесячных пособий и единовременных выплат детям, а также беременным женам военнослужащих.

В честь Дня семьи, любви и верности центры «Мои документы» совместно с Росреестром и управлением ЗАГС Москвы проводят акцию для молодоженов. Зарегистрировав брак в отделе ЗАГС, дворце бракосочетания или на одной из новых городских площадок с 8 по 13 июля, молодые семьи смогут оформить право собственности на недвижимость в сокращенные сроки.

Сроки предоставления услуг по кадастровому учету объектов недвижимости и регистрации прав собственности в этом случае сократятся на два дня. Воспользоваться предложением можно будет с 9 июля по 8 декабря 2019 года. Для этого необходимо обратиться в любой центр госуслуг «Мои документы», предъявив информационный листок с условиями акции и копию свидетельства о регистрации брака.

Центры госуслуг «Мои документы» работают в каждом районе столицы. Они открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10:00 до 22:00. Во всех центрах оборудованы детские уголки, где юные москвичи могут провести время, пока родители оформляют документы.

День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, он совпадает с днем памяти православных святых Петра и Февронии. Муромского князя Давыда Юрьевича (в монашестве — Петра) и его супругу Ефросинью (Февронию), живших предположительно в XIII веке, почитают за их верность друг другу. 8 июля считается альтернативой Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля.

В этот день город традиционно украшают открытки с ромашками — символом семейного единства, а многие влюбленные выбирают даты, близкие к празднику, для заключения брака. За последние пять лет к нему приурочили свадьбы более трех тысяч пар.

Специальную программу к празднику подготовили культурные центры, ВДНХ, а также парки столицы.