РИАМО (КОРОЛЕВ) – 8 июл. На территории подмосковного Королева уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, также меньше стало хулиганств и преступлений средней тяжести, сообщил заместитель начальника УМВД России по городскому округу Королев полковник внутренней службы Юрий Червяков.

В понедельник в Королеве полицейские отчитались о результатах работы за первое полугодие. На заседании глава муниципалитета Александр Ходырев поблагодарил полицейских за хорошую работу и охрану правопорядка во время городских мероприятий, начальник полиции Игорь Лащук вручил нескольким сотрудникам погоны.

«За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 22091 сообщение о происшествиях. Общий массив зарегистрированных преступлений уменьшился на 11% и составил 1113 преступлений. Уменьшилось количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым обязательно – на 12,1% – 558 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также количество зарегистрированных преступлений, предварительное следствие по которым производится в форме дознания – на 9,8% – 555, в прошлом году их было 615», – сказал Червяков.

Он добавил, что снизилось и число тяжких и особо тяжких преступлений. Зарегистрировано меньше преступлений средней тяжести, небольшой тяжести, умышленных телесных повреждений, убийств и фактов хулиганства.

«Зарегистрирован один случай изнасилования, в прошлом году таких случаев не было. Не зарегистрировано ни одного случая, совершенного с применением огнестрельного оружия и хищения огнестрельного оружия. На прежнем месте осталось количество зафиксированных поджогов и преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия», – добавил Червяков.