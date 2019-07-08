РИАМО - 8 июл. С 10 июля 2019 года Международную космическую станцию (МКС) можно снова увидеть в небе над Московским регионом, удобные по времени для просмотра пролеты начнутся с 15 июля, сообщается на сайте Музея космонавтики.

«Чтобы увидеть МКС, наблюдателю из Москвы нужно смотреть на южный небосклон. Станция появится в виде яркой звездочки на юго-западе и в течение нескольких минут пролетит справа налево, на восток. Для наблюдений лучше выбирать открытую местность и ждать появление станции на небе заранее», — говорится в сообщении.

Сейчас на борту станции работают трое космонавтов 60 международного экипажа: Алексей Овчинин (Россия, Роскосмос), Ник Хейг (США, НАСА) и Кристина Кук (США, НАСА). 20 июля 2019 года с космодрома Байконур запланирован старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13». В составе основного экипажа: Александр Скворцов (Россия, Роскосмос), Лука Пармитано (Италия, ЕКА) и Эндрю Морган (США, НАСА).

Десятого июля МКС можно будет увидеть в 02:43 – 02:49, 11 июля – 01:55 – 01:59, 12 июля – 01:07 – 01:10, 02:41 – 02:47, 13 июля - 01:52 – 01:57, 14 июля – 01:04 – 01:08, 02:39 – 02:44, 15 июля – 00:15 – 00:19, 01:49 – 01:55, 23:25 – 23:29, 16 июля – 01:00 – 01:06, 02:36 – 02:42, 22:35 – 22:40, 17 июля – 00:11 – 00:17, 01:47 – 01:53, 23:22 – 23:27, 18 июля – 00:58 – 01:04, 02:34 – 02:40, 22:32 – 22:38.

Девятнадцатого июля МКС можно будет увидеть в 00:08 – 00:15, 01:45 – 01:51, 23:19 – 23:25. 20 июля – 00:56 – 01:01, 22:30 – 22:36. 21 июля – 00:06 – 00:12, 23:17 – 23:23. 22 июля – 22:28 – 22:33. 23 июля - 00:04 – 00:07, 21:38 – 21:44, 23:14 – 23:19. 24 июля – 22:25 – 22:31. 25 июля - 23:12 - 23:16. 26 июля – 22:23 – 22:28. 27 июля – 21:33 – 21:39. 28 июля – 22:21 – 22:25. 29 июля – 21:31 – 21:36.