РИАМО - 8 июл. По результатам проверок за оборотом молока и молочной продукции в Подмосковье во втором квартале 2019 года из оборота изъяли 60 партий молочных продуктов массой более 80 килограммов, нарушителей оштрафовали более чем на 1 миллион рублей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«За второй квартал 2019 года исследованы 206 проб молочной продукции на санитарно-химические и 1010 проб на микробиологические показатели. Проб молока и молочных продуктов, не отвечающих требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов - кадмия, мышьяка, свинца и других), не выявлено», — говорится в сообщении.

По микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих нормативным требованиям, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизилась незначительно и составила 3,6%. По физико-химическим показателям (жирно-кислотный состав, массовая доля жира, влаги и белка, кислотность) не соответствовало нормативным требованиям 3,9% проб молока и молочной продукции, в том числе по признакам фальсификации - 1,6%.

«По всем фактам выявления молочной продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, приняты меры по приостановлению реализации данной продукции и меры административного воздействия в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях», — добавляется в сообщении.

По результатам надзорных мероприятий за оборотом молока и молочной продукции на территории Московской области в отношении хозяйствующих субъектов составлены 29 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму более 1 миллиона рублей, изъято из оборота более 60 партий молочных продуктов массой более 80 килограммов.