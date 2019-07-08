РИАМО - 8 июл. В Москве объявили открытый конкурс на право заключения госконтракта на оказание услуг по мониторингу общественного мнения о системе ритуального обслуживания в столице, соответствующий документ разместили на официальном портале госзакупок.

Начальная (максимальная цена) контракта составляет 1,16 миллиона рублей. Срок завершения работ составляет 60 дней с момента заключения контракта.

Основная цель опроса – узнать мнение жителей Москвы о принимаемых властями мерах по развитию сферы ритуальных услуг, а также анализ основных проблем и поиск их решений.

Анкета массового опроса населения по теме исследования должна включать не менее 30 вопросов. По итогу заказчику должны быть представлены аналитический отчет и его краткая текстовая версия с выводами и предложениями по теме опроса, а также презентационных материалов.

Отдельно в итоговом аналитическом отчете выделяется анализ оценки эффективности мер, принимаемых органами исполнительной власти города Москвы в исследуемом направлении.

Источник финансирования закупки - бюджет города Москвы на 2019 год.

Согласно данным на сайте госзакупок, аналогичные конкурсы на организацию опроса о системе ритуального обслуживания в Москве проводились в 2016, 2017 и 2018 годах. В прошлом году контракт на проведение мониторинга был заключен с ООО «НИИ социологии». Стоимость контракта составила 1,16 миллиона рублей.