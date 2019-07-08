РИАМО - 8 июл. Первый экстремальный забег по пересеченной местности Zaraysk bison race пройдет в подмосковном Зарайске 13 июля, участникам забега предстоит сразиться с водными, грязевыми препятствиями, а также покрышками весом 20 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Всего соревнующиеся преодолеют 15 препятствий различной сложности. Забег пройдет в трех зачетах: команда из двух мужчин, команда из четырех мужчин и смешанная команда из четырех человек, из которых минимум одна – девушка.

«Подмосковье приспособлено для проведения самых разных соревнований. От традиционных, проходящих в спортивных центрах, на трассах и водоемах, до экстремальных, таких, как забег Zaraysk bison race. Это отличная возможность проверить свои силы и выносливость, а также потренировать командный дух», — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Глава ведомства добавил, что этот необычный формат проведения досуга однозначно будет поддержан любителями активного отдыха и обретет свою аудиторию.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте живуспортом.рф.