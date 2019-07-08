РИАМО - 8 июл. Почти 2 тысячи квартир в проблемных домах Подмосковья поставили на кадастровый учет в мае-июне 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

Участие в долевом строительстве становится все более популярным способом приобретения квартир на территории Московской области. За первое полугодие 2019 года зарегистрировано больше 45 тысячи договоров. Это на 10,2% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Это также и самый рискованный способ – регулярно на сайте министерства жилищной политики размещается сводный перечень проблемных объектов.

«Управлением Росреестра по Московской области совместно с министерством жилищной политики Московской области проводятся мероприятия, направленные на своевременное оформление прав собственности дольщиков в отношении «проблемных» объектов», – говорится в сообщении.

В мае 2019 года на государственный кадастровый учет поставили три многоквартирных дома. Один находится в Химках, по адресу: улица Германа Титова, дом 10 А (Жилой дом №6, площадью 32 тысячи квадратных метров). Долгожданные квартиры получат 450 участников долевого строительства.

Еще один дома поставили в городском округе Красногорск, деревне Сабурово, по адресу: улица Рождественская, дом 5 (Жилой дом №6, площадью 32,3 тысячи квадратных метров). Долгожданные квартиры получат 432 участника долевого строительства.

Третий дом находится в Красногорске в микрорайоне Опалиха, по адресу: улица Пришвина, дом 7 (Жилой дом №7, площадью 41,2 тысячи квадратных метров). Квартиры получат 621 участник долевого строительства.

Один дом поставлен на учет в июне. Он находится в городе Видное Ленинского района по адресу: ЖК «Видный город», улица имени народной артистки СССР Галины Вишневской, дом 5. Площадь 28 тысяч квадратных метров, квартиры получат 383 дольщика.

«Государственный кадастровый учет и регистрация прав собственности на квартиры, расположенные в «проблемных» домах, находятся на особом контроле в управлении Росреестра по Московской области. Обеспечение законных имущественных прав граждан является одной из наших приоритетных задач», — отмечается в сообщении.