РИАМО - 8 июл. За неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились 1156 человек, обращаемость остается на уровне среднемноголетних значений, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом, сообщается на сайте управления Роспотебнадзора по Московской области.

Основные случаи присасывания клещей связаны с выездами жителей области за город на территории деревень и дачных участков, а также при посещении лесных массивов.

«С начала сезона 2019 года в Московской области обработано более 3 тысяч гектаров территорий, в том числе 1,5 тысячи гектаров на территории летних оздоровительных учреждений. Акарицидные обработки проводятся в лесопарковых зонах, летних оздоровительных учреждениях, детских дошкольных организациях и зонах отдыха», — говорится в сообщении.

С профилактической целью лицам, отъезжающим в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также лицам профессиональных групп риска, работающим в природных биотопах, в государственных медицинских учреждениях области проводятся бесплатные профилактические прививки. Против клещевого энцефалита вакцинировано более 6 тысяч человек, в том числе более 1,8 тысячи детей.

В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратится в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

Самостоятельно снимать клеща следует в том случае, если отсутствует возможность обратиться в медицинскую организацию. В таком случае снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется на весь период присасывания.