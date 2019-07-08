РИАМО - 8 июл. Качество транспортного обслуживания повысили на 72 маршрутах автобусов, ведущих к подмосковным СНТ, жители и гости региона могут комфортно доехать до садовых и дачных участков на областных автобусах, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Увеличение транспортной работы в регионе на дачный период осуществляется в рамках двустороннего соглашения между правительством Москвы и правительством Московской области, направленного на благоустройство и обеспечение необходимой инфраструктурой горожан, проживающих в дачных поселках столицы и области.

«С начала дачного сезона транспортное обслуживание до подмосковных СНТ организовано 26 сезонными автобусными маршрутами, которые начали работу в регионе с прошлого года. На 46 регулярных маршрутах было увеличено число рейсов, и добавлены дополнительные автобусы, которые заезжают к садовым товариществам, - сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что на всех маршрутах скорректировано расписание с учетом дачного сезона и синхронизировано с расписанием электропоездов. Принятые меры позволили в среднем сократить интервал движения в часы пик до 30 минут и разгрузить наиболее популярные дачные направления.

В этом году продолжают свою работу 16 маршрутов, которые были запущены для удобства жителей Московской области и дачников в 2018 году. Маршруты работают от железнодорожных станций и автовокзалов до садовых и дачных товариществ в Воскресенске, Дмитрове, Домодедове, Егорьевске, Истре, Кашире, Можайске, Подольске и в Химках.

Они обслуживаются 19 автобусами АО «Мострансавто» большого, среднего и малого классов по регулируемым тарифам с предоставлением льгот. Маршруты работают по пятницам, субботам и воскресеньям до окончания дачного сезона - до середины октября.

«Увеличение числа рейсов произошло на 46 маршрутах к СНТ в Истре, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Чехове, Подольске, Лобне, Долгопрудном, Щелкове, Люберцах, Лыткарине, Красногорске, Химках, Шаховской, Егорьевске, Рузе, Кашире, Ивантеевке, а также в Дмитрове и Клину. Автобусы работают по регулируемым тарифам и заезжают к СНТ несколько раз в день по пятницам, субботам и воскресеньям», — отмечается в материале.

С 1 августа начнут транспортное обслуживание еще 10 сезонных маршрутов, которые будут обслуживаться по регулируемым тарифам 16 автобусами. Новые маршруты начнут работу в Чехове, Подольске, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Щелкове, Ивантеевке, Долгопрудном, Лобне и Лыткарине. Они также будут работать с пятницы по воскресенье и завершат свою работу после окончания дачного сезона.