РИАМО - 8 июл. Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Велофлешмоб Подмосковья», который проведет Московская областная дума, говорится в сообщении пресс-центра Мособлдумы.

«Конкурс будет проводиться в целях привлечение внимания к проблемам экологии, популяризации здорового образа жизни. Он будет приурочен к Всемирному Дню без автомобиля, который пройдет 22 сентября», — говорится в сообщении.

Принять участие могут все, у кого есть велосипед. Для этого им необходимо собрать команду из не менее чем 50 человек, определить идею, придумать сценарий, выбрать место и время, провести флешмоб и снять его на видео. Желательно с того ракурса, с которого хорошо все видно.

Победители будут определены до 25 ноября 2019 года. По итогам состоится церемония награждения.

Подобный конкурс проводился Мособлдумой в 2017 году. Участники устраивали велосоревнования, наряжались в героев сказок. Всего на конкурс были прислано более 30 видеороликов.