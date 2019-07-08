РИАМО - 8 июл. «Дом костюма и реквизита» в киноконцерне «Мосфильм», открытый одновременно с крупнейшим съемочным павильоном в Европе, оборудовали стоянкой для ретроавтомобилей и состаренного гужевого транспорта, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

В составе комплекса сценическо-постановочных средств расположились зоны для реквизита: для хранения старинной мебели, для мужских и женских костюмов разных эпох.

«Часть помещений отдадут под административно-бытовые нужды. На цокольном этаже организована стоянка для ретроавтомобилей, а также стилизованных под старину конных повозок», — говорится в сообщении.

Общая площадь этого склада сценического оборудования вместе со съемочным павильоном составляет 18 тысяч квадратных метров. Поблизости от них создана наземная парковка. Прилегающая территория благоустроена, установлены скамейки и урны, высажены деревья и кустарники, оформлены газоны.

Построенный рядом с комплексом одноэтажный павильон для съемки фильмов оборудован гримерными комнатами, раздевалками, костюмерными.

«К строительству кинопавильона на Мосфильмовской улице в районе Раменки предъявлялись особые требования. Необходимо было предусмотреть специальную систему звукоизоляции, чтобы не было слышно звуков из павильона снаружи и чтобы в павильон не доносились звуки с улицы», — отмечается в материале.

По данным председателя комитета государственного строительного надзора города Москвы Олега Антосенко, обе постройки уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. К проверкам съемочного павильона на «Мосфильме» привлекались специалисты центра экспертиз, которые провели все необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.