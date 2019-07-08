РИАМО - 8 июл. За первые полугодие 2019 года в ходе подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики Подмосковья расчистили от древесно-кустарниковой растительности порядка 3 тысяч гектаров просек, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Уже выполнено 62% от годового плана. Работы ведутся в соответствии с графиком.

«Работы по расчистке просек вдоль ЛЭП проводятся в первую очередь для того, чтобы снизить риски повреждений линий электропередач во время прохождения предстоящего осенне-зимнего периода и предотвратить нарушения электроснабжения жителей, социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Московской области», — отметил Пестов.

В общей сложности предстоит расчистить от кустарниковой растительности более 4,8 тысяч гектаров вдоль ЛЭП. Основной объем работ планируется выполнить до начала осенне-зимнего периода.

Работа по расчистке просек проводится в рамках ремонтных и инвестиционных программ крупнейших компаний распределительного электросетевого комплекса, работающих на территории Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго».

В ходе работ очищаются насаждения, которые растут в непосредственной близости к линиям электропередачи. Во время неблагоприятных погодных условия (сильного ветра, налипания мокрого снега) такие деревья являются главной угрозой для энергоснабжения, так как при падении они обрывают провода ЛЭП.