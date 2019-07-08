РИАМО - 8 июл. Департамент информационных технологий Москвы предложил открытую технологию анонимизации избирателя на выборах в Мосгордуму, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Анонимизатор – это программа, которая осуществляет обезличивание данных о том, как голосуют москвичи, и обеспечивает тайну голосования до его завершения. В результате обсуждения участников рабочей группы ключевой элемент – реестр бюллетеней – выносится из контура правительства Москвы под администрирование специалистов Мосгоризбиркома. Это обеспечит отсутствие теоретической возможности повлиять на процедуру выборов», – говорится в сообщении.

Соблюдение конфиденциальности информации будет обеспечивать сложный комплекс систем шифрования. В таком случае потребуется использовать открытый (аналог логина) и закрытый (аналог пароля) ключи. Закрытый ключ будет разделен на большое количество частей, которые раздадут представителям общественных организаций. Это позволит защитить промежуточные результаты.

Для соблюдения тайны голосования введут случайно формируемую задержку во времени. Кроме того, будут перемешивать прием голосов и их отправку на печать.

«До начала выборов можно будет узнать, есть ли у телефона или компьютера техническая возможность для дистанционного участия в голосования. Это будет реализовано в форме теста, отдающего результат в виде системы визуальной сигнализации типа «светофор», – отмечается в сообщении.

Кроме того, будет отслеживаться смена телефонных номеров, к которым привязан личный кабинет. Благодаря этому не получится подменить сим-карту и проголосовать больше одного раза. Электронный бюллетень будет доступен 15 минут.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Возможность электронного голосования будет использована впервые.