РИАМО - 8 июл. На юго-западе Москвы вечером в понедельник произошел пожар в девятиэтажном доме, из огня спасли двух человек, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании в доме №25, корпусе 2 по улице Академика Волгина поступило в 18:18. Горела квартира на втором этаже. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения из горевшей квартиры были спасены два человека, они переданы медикам для проверки», — говорится в сообщении.

В 18:35 пожар был потушен.