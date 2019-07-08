РИАМО - 8 июл. Госавтоинспекторы начали проверять на неисправности пассажирские автобусы в Подмосковье, мониторинг будут проводить до 14 июля в рамках профилактического мероприятия «Автобус», говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД РФ по Московской области.

Акцию «Автобус» организуют в целях повышения уровня безопасности при перевозках пассажиров автобусами и предотвращения ДТП с их участием. Особое внимание при проведении мероприятия будет обращено на автобусы, осуществляющие межгородские, межрегиональные и международные перевозки пассажиров.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечат контроль соответствия технического состояния и конструкции транспортных средств требованиям безопасности, наличия внесенных в конструкцию изменений, не зарегистрированных в ГИБДД, проверку сведений о проведенном техническом осмотре в ЕАИСТО», — говорится в сообщении.

Также сотрудники ведомства проконтролируют соблюдение требований постановления правительства РФ от 17 декабря 2013 года №1177 «Об утверждении правил организованной перевозки групп детей автобусами» и наличие тахографов.

В материале подчеркивается, что надзор за организацией пассажирских перевозок на территории Московской области является одним из приоритетных направлений деятельности службы Госавтоинспекции.