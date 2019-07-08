РИАМО - 8 июл. Семь объектов архитектурно-художественного освещения привели в надлежащее состояние за прошлую неделю в городском округе Домодедово по предписаниям административно-технических инспекторов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора региона.

В территориальный отдел №24 от автомобилистов поступила информация о наличии на федеральной трассе М4 «Дон», а также Каширском шоссе неисправных элементов освещения. В ходе проверки инспекторы выявили семь нарушений в области архитектурно-художественного освещения.

«В частности, установлено, что на фасадах отдельных магазинов в селе Вельяминово размещены рекламные конструкции с неисправной подсветкой. А на 71-м километре трассы М4 «Дон» на границе городских округов Ступино и Домодедово частично отсутствует освещение въездной группы», — говорится в сообщении.

Начальник ведомства Олег Баженов резюмировал, что в результате принятых мер все рекламные конструкции и объекты архитектурно–художественного освещения приведены в надлежащее состояние.

«Всего с начала года благодаря инспекторам территориального отдела № 24 в городском округе Домодедово устранено 76 нарушений в содержании элементов подсветки и средств размещения информации, а также светильников на дорогах и улицах города, – пояснил Баженов.