РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска сотрудники УК покрасили информационные стенды и обновили информационные материалы, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник теротдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В Подольске сотрудники территориального отдела администрации округа «Дубровицкий» и ООО «Управляющая компания «Дубровицы» в поселке Дубровицы проводят мероприятия по реконструкции информационных стендов. Стенды покрашены, обновлены информационные материалы», – сказал Боярко.

Он отметил, что также в целях улучшения условий проживания граждан и оказания услуг в поселке Дубровицы в торговом зале магазина «Дикси» работает банкомат ОАО «Сбербанк России».