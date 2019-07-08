РИАМО - 8 июл. Австрия и Московская область могут расширить сотрудничество в области производства автомобилей и автокомпонентов, переработки отходов и очистки воды, а также в управлении медицинскими учреждениями, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Об возможностях сотрудничества заявили вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии Рихард Шенц и президент Союза металлообрабатывающей промышленности Кристиан Книлл в ходе встречи с заместителем председателя правительства Московской области Вадимом Хромовым.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева делегация Подмосковья участвует в работе международной промышленной выставки «Иннопром-2019», в ходе которой запланировано несколько двусторонних встреч и участие в панельной дискуссии «Инвестиции в промышленное производство: курс на региональные проекты», – говорится в сообщении.

По словам Хромова, Австрия является одним из ключевых европейских партнеров Московской области. Уже сегодня на территории региона работает более полусотни предприятий с австрийским капиталом, товарооборот в 2017 году вырос на 35%, а по итогам 2018 года – более чем на 40% и достиг 335 миллионов долларов США.

«У нас работают такие крупные австрийские холдинги, как Backaldrin Holding GmbH, Kronospan GmbH. Как известно, сектор автомобилестроения является четвертой по размерам отраслью промышленности Австрии, и мы активно обсуждаем участие австрийских компаний в развитии автокластера Московской области в кооперации с заводом Mercedes-Benz в Есипово и центром испытаний «НАМИ» в Дмитровском городском округе», — сообщил Хромов.

Он отметил, что сейчас одна из австрийских компаний, специализирующаяся на выпуске металлического пигмента и порошка, рассматривает возможность размещения в индустриальном парке «Есипово». Также в ходе презентации инвестиционного потенциала Московской области в Вене в ноябре 2018 года австрийский бизнес уделил внимание сотрудничеству в пищевой промышленности.

Рихард Шенц рассказал, что также ряд компаний, которые занимаются производством установок по очистке воды и переработке отходов, заинтересованы в сотрудничестве с Московской областью.

Еще одно направление – проекты в сфере здравоохранения. Один из медицинских холдингов страны рассматривает регион в качестве приоритетной территория развития бизнеса в России.

В завершение вице-президент Федеральной палаты экономики Австрии и зампред Подмосковья обсудили организацию очередной презентации Московской области для австрийского бизнеса. Она может пройти в 2020 году в австрийских Линце и Граце.