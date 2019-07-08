РИАМО - 8 июл. При возникновении пожара на природе необходимо как можно скорее предупредить всех находящихся поблизости людей и покинуть опасную зону, если нет возможности самостоятельно потушить очаг возгорания, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу или на торфянике и у вас нет возможности своими силами справиться с его локализацией, предотвращением распространения и тушением пожара, немедленно предупредите всех находящихся поблизости людей о необходимости выхода из опасной зоны. Организуйте их выход на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или водоема, в поле», – говорится в сообщении.

Выходить из опасной зоны нужно быстро, перпендикулярно к направлению движения огня. Если невозможно уйти от пожара, необходимо войти в водоем или накрыться мокрой одеждой.

«Выйдя на открытое пространство или поляну дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом прикройте ватномарлевой повязкой или тряпкой», – отмечается в материале.

После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в администрацию населенного пункта, лесничество или противопожарную службу, а также местному населению, предупреждают спасатели.

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь.

«При тушении торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину выгоревшего слоя», – заключается в сообщении.