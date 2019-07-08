РИАМО - 8 июл. Карантин по оспе овец, который объявили в сентябре 2018 года на территории хозяйства Рузского городского округа, отменен, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Отменены ограничительные мероприятия по оспе овец на территории личного подсобного хозяйства в Рузе. Благополучие территории Подмосковья по оспе овец и коз позволит обеспечить перемещение живых животных, в частности, мелкого рогатого скота, и животноводческой продукции без ограничений, предусмотренных решением о регионализации территории и правилами перевозки подконтрольной продукции», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия области Андрей Разин.

Оспа овец – остро протекающая болезнь овец и коз. Она характеризуется лихорадкой, затрудненным дыханием, отеком век, выделениями из глаз и носа, развитием на коже и слизистых оболочках сыпи. Не представляет опасности для человека.

Факторами передачи возбудителя оспы являются корма, навоз, предметы ухода, загрязненные выделениями больных животных. Переносчиками возбудителя могут быть животные других видов, кровососущие насекомые и клещи.

«С 22 августа по 3 сентября 2018 в четырех муниципальных образованиях Московской области – в городских округах Шаховская, Руза, Истра и Волоколамском районе — было зарегистрировано восемь случаев возникновения оспы овец. Всего пало девять голов, отчуждено и уничтожено 241 голова мелкого рогатого скота», – отметил министр.

После отмены карантина на территории округа в течение 36 месяцев запрещен ввоз и вывоз невакцинированных и восприимчивых к заболеванию животных.

«В целях предотвращения возникновения и распространения оспы владельцы овец и коз обязаны провести идентификацию всех животных, имеющихся в хозяйстве, и поставить на учет в ветеринарной службе и органах местного самоуправления. Также они должны предоставить специалистам ветслужбы мелкий рогатый скот для осмотра и не допускать ввоза животных и кормов без ветеринарных сопроводительных документов», – добавил министр.

В случае подозрения в заболевании животных нужно изолировать и выполнить противоэпизоотические и другие мероприятия, предусмотренные ветврачами.