РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. Ремонт фонарей провели во дворе одного из домов на улице Филиппова в подмосковном Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на неисправные фонари освещения на внутридворовой территории. Она отметила, что у дома №2 по улице Филиппова не горят фонари уличного освещения.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу неисправного уличного освещения на улице Филиппова, у дома №2 и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушений проведены», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации муниципалитета Илья Скоморохов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.