РИАМО - 8 июл. Документы на выдвижение кандидатами в советы депутатов городских округов Московской области выдвинули 150 человек по состоянию на 7 июля, сообщается в Instagram-аккаунте Мособлизбиркома.

«В число лидеров по числу выдвинутых кандидатов вошли Дубна – 23; Котельники – 16; Мытищи – 17», — говорится в сообщении.

В этом году в общей сложности выборы в Московской области пройдут в 31 городском округе: Серпухове, Бронницах, Власихе, Восходе, Дзержинском, Дубне, Жуковском, Звездном городке, Ивантеевке, Кашире, Королеве, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Протвине, Пущине, Реутове, Ступине, Шатуре, Щелкове, Электрогорске, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Раменском округах, Воскресенске, Лотошине, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Волоколамском городских округах.

В единый день голосования, 8 сентября, в Подмосковье пройдет 31 избирательная кампания в советы депутатов. По итогам выборов будут замещены 584 мандата.