РИАМО - 8 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России по итогам июня, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 51 тысячи источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии цифровизации в регионе на сессии «Партнерство и обмен знаниями: новые источники энергии развития» в рамках Петербургского международного экономического форума. Также сообщалось, что Воробьев на ПМЭФ-2019 представил министру экономического развития России Максиму Орешкину цифровые – говорится в сообщении.

СМИ также активно сообщали, что по итогам подписанных в рамках ПМЭФ соглашений на территории Московской области появятся порядка 18 тысяч новых рабочих мест. Подмосковье получит почти 170 миллиардов рублей инвестиций в результате заключения 36 соглашений в рамках ПМЭФ – об этом сообщил журналистам Воробьев.

Кроме того, СМИ сообщали о поручении Воробьева зампреду правительства Московской области Вадиму Хромову выехать на хлебокомбинат в Сергиевом Посаде и разобраться в ситуации с задолженностью заработной платы. Также СМИ сообщали, что премиями в размере 1,5 миллиона рублей губернатор отметил талантливых воспитанников детских школ искусств региона.

Воробьев занял четвертое место в рейтинге. В топ-10 также вошли Александр Беглов (Санкт-Петербург), Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Текслер (Челябинская область), Глеб Никитин (Нижегородская область), Радий Хабиров (Башкортостан), Рустам Минниханов (Татарстан), Игорь Руденя (Тверская область), Иван Белозерцев (Пензенская область).

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Основной для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.