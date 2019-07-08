РИАМО - 8 июл. Жителям Подмосковья напомнили о важных правилах безопасности во время турпоходов, рекомендации появились на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Одно из главных требований – маршрут должен проходить на местности, где присутствует транспорт. В случае непредвиденной ситуации группа должна иметь возможность воспользоваться транспортом для достижения медицинского учреждения», — говорится в сообщении.

Важный фактор — сбор снаряжения. Руки у туриста должны быть всегда свободными. Весь груз, каким бы он ни был, нужно уместить в рюкзаке. Туристический рюкзак должен обладать наибольшей вместительностью и быть удобным для переноски. Для многодневного похода подойдут большие рюкзаки 50 - 70 литров.

Собирая рюкзак, нужно сначала уложить к спине мягкие вещи — одеяло, куртку. Объемное и холодное — наверх, предметы первой необходимости — в карманы. Документы, ключи, деньги нужно герметично упаковать, надежно и далеко запрятать в рюкзак. Необходимо также взять палатку, спальный мешок, теплые вещи. В рюкзаке туриста обязательно должны быть мыло, мочалка, зубная паста и щетка.

Захватите с собой тарелку, вилку, ложку, нож, флягу и чашку. И, конечно же, в туристическом рюкзаке должна находиться аптечка, которая в случае неприятностей поможет вам в предоставлении первой помощи.

В длительный поход также нужно захватить топор, котелок, костровые крючья для безопасного регулирования нагрева котелка.