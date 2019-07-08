РИАМО - 8 июл. Выплату на школьную форму оформили порядка 13 тысячам детей из многодетных семей Подмосковья, такую льготу они могут получить раз в год, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«На сегодняшний день в Подмосковье выплата на школьную форму оформлена 12735 детям из многодетных семей, на общую сумму более 38,4 миллиона рублей. Размер выплаты составляет 3 тысячи рублей», – сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

Для получения выплаты многодетные родители представляют справку о том, что ребенок учится в подмосковной школе. В общей сложности в подмосковных многодетных семьях воспитывается более 90 тысяч детей школьного возраста.