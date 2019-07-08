РИАМО - 8 июл. В павильоне №4 «Биология» на ВДНХ обнаружили авторские модели, по которым в середине прошлого века были изготовлены барельефы для фасадов здания, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Павильон №4 изначально назывался «Эстонская ССР», его построили в послевоенные годы для демонстрации достижений этой республики. Экспозиция выставки была посвящена промышленности, сельскому хозяйству и культуре Эстонии. В 1964 году в связи с переходом ВДНХ на отраслевой принцип показа павильон был переоборудован под экспозицию «Биология».

«На ВДНХ продолжается масштабная реставрация. На днях специалисты-реставраторы нашли уникальные авторские модели барельефов павильона «Биология». Это три небольших гипсовых квадрата 30 на 30 сантиметров, где изображены девушки и юноши за сельскохозяйственными работами. Именно по ним скульпторы изготовили полноразмерные барельефы для фасадов павильона. Кстати, их реставраторы уже привели в порядок в конце прошлого года. Сейчас мы прорабатываем возможность будущего экспонирования этих находок», – отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Барельефы сохранят, изучат и отреставрируют. Вероятно, в будущем, они будут выставлены для широкой публики в уже отреставрированном павильоне.

Руководитель столичного ведомства также рассказал, что в настоящий момент продолжается реставрация интерьеров павильона «Биология». Мастера расчищают лепной декор, реставрируют перекрытия, приводят в порядок штукатурный слой и готовят каналы для прокладки инженерных сетей. Для посещения павильон планируется открыть уже в этом году.