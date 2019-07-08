РИАМО - 8 июл. Более 7,5 тысяч рабочих мест будет создано благодаря запуску столичного развлекательного парка «Остров мечты», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Парк «Остров Мечты» станет крупнейшим крытым тематическим парком аттракционов в Европе. «Остров мечты» станет не только уникальной площадкой развлечений для москвичей и гостей столицы, но и экономической точкой роста», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По предварительным оценкам, посещаемость парка, включая природную ландшафтную зону, может составить порядка 50 миллионов человек в год.

«На территории парка будут открыты 27 аттракционов, гостиница, яхт-клуб, магазины, кафе и рестораны. В общей сложности реализация этого проекта позволит создать более 7,5 тысяч рабочих мест», – пояснил Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка «Остров мечты» в районе Нагатинский затон завершится до конца текущего года.

«Остров мечты» – это первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений мирового уровня, строящийся в Нагатинской пойме на юге Москвы.

Выбранная концепция позволила объединить на одной площадке всемирно известных зарубежных героев мультфильмов и персонажей, созданных российскими художниками. Тематический парк объединит на своей территории более 40 развлечений. Открытие первой очереди парка запланировано на осень 2019 года.