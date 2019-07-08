РИАМО - 8 июл. Памятник Петру и Февронии открыли в День семьи, любви и верности в подмосковном Солнечногорске, скульптурная композиция высотой 3,5 метра украсила территорию вблизи ЗАГСа в микрорайоне Рекинцо-2, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Территория вокруг нового памятника благоустроена: существующий вблизи ЗАГСа фонтан дополнила композиция аистов. Инициатором установки скульптурной композиции стал глава округа Владимир Слепцов», – говорится в сообщении.

Поздравили супружеские пары с праздником также депутат Государственной думы Ирина Роднина, председатель совета депутатов муниципалитета Марина Веремеенко, благочинный церквей Солнечногорского округа, протоиерей Антоний Тирков, настоятель Богородицерождественского храма в деревне Поярково и Михаило-Архангельского храма в деревне Тараканово священник Александр Насибулин.

Всего в День семьи, любви и верности состоялось чествование пять пар молодоженов и четыре пары юбиляров.

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля и приурочен ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муроме. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака.

Всероссийский масштаб этот праздник приобрел в 2008 году, когда была высказана инициатива создания Всероссийского дня, посвященного семье, любви и верности, а символом праздника выбрана ромашка – символ любви и чистоты.