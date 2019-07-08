РИАМО - 8 июл. В Раменской больнице применяется комплексная программа по реабилитации пациентов после инсульта, с декабря прошлого года медицинскую помощь уже получили 365 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С декабря прошлого года на базе Раменской больницы работает первичное сосудистое отделение.

«Лечение пациентов, контроль динамики состояния здоровья здесь осуществляют врачи-неврологи, однако заботой о больных занимаются и другие специалисты отделения. В нашей больнице особенное внимание уделяется реабилитации пациентов после тяжелых сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Комплексную работу по ускорению восстановительных процессов и предотвращению или снижению инвалидизации пациентов ведут три специалиста: инструктор по ЛФК, психолог и логопед», – сказал главный врач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев.

В соответствии с индивидуальными особенностями больного формируются комплексные задачи, итоговая цель которых – добиться максимального восстановления утраченных двигательных возможностей, когнитивных способностей, навыков самообслуживания.

В процесс работы зачастую вовлекаются родственники: близким пациента оказывается психологическая поддержка, а также проводится обучение базовым принципам эффективной реабилитации после выписки из стационара.

«Успех реабилитации и социализации напрямую зависит от психоэмоционального состояния человека. Наши специалисты ежедневно работают над мотивацией своих пациентов, наглядно демонстрируя неограниченность возможностей тела человека», – добавила заведующая первичным сосудистым отделением больницы Наталья Наволокина.