РИАМО - 8 июл. На территории Московской области с начала текущего года отремонтировано более 800 километров линий электропередачи различного класса напряжения крупных электросетевых предприятий, работающих на территории Подмосковья – «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В ходе реализации ремонтных программ с начала 2019 года уже отремонтировано более 2,3 тысячи единиц различного электросетевого оборудования, например, трансформаторных подстанций различного класса напряжения.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в настоящее время выполняются все необходимые мероприятия по ремонту и модернизации электросетевых объектов с целью обеспечения надежного электроснабжения жителей, инженерной инфраструктуры и социально значимых объектов региона в предстоящие осенне-зимний период 2018/19 годов», — подчеркнул Пестов.

Всего в текущем году в Подмосковье в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду запланировано отремонтировать более 2 тысяч километров ЛЭП и порядка 4,5 тысячи единиц электросетевого оборудования. В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиками, все они должны быть завершены до начала отопительного периода.