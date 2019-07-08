РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. Председатель духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов открыл в понедельник в подмосковном Красногорске фотовыставку «Деревянное зодчество: мусульманские храмы России», передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Первая подобная выставка прошла в городском округе Люберцы, затем в Ногинске, сегодня (8 июля – ред.) мы открываем ее в Красногорске. Всевышний создал нас разными народами для того, чтобы мы познавали друг друга. Наверное, такой формат, как выставка, дает уникальную возможность узнать культуру, традиции мусульманских народов», – сказал Аббясов.

Он отметил, что до революции 1917 года в России насчитывалось более 15 тысяч мусульманских храмов.

«Многое из нашего наследия, как и православные храмы, иудейские, было утрачено. Что-то мы смогли сохранить. На выставке можно увидеть храмы, которые сохранились в глубинах нашей Родины в том виде, как их построили сто и более лет назад», – добавил муфтий.

Он поблагодарил за помощь в организации выставки мусульманскую общину Красногорска, администрацию городского округа и авторов работ.

На выставке представили 50 фотографий, которые демонстрируют историю и современность мусульманского деревянного зодчества в России.

Программа открытия выставки продлится до 14 июля и будет включать круглые столы, конференции, презентацию о мусульманской общине и исламе в Красногорске, обсуждения межнационального взаимодействия и добрососедских отношений, конкурс детского рисунка, открытый урок для школьников и заключительную концертную программу в исполнении национальных творческих коллективов.

Саму выставку можно бесплатно посмотреть до 1 августа в культурно-выставочном комплексе «Знаменское-Губайлово». Выставочный зал открыт ежедневно с 9:00 до 21:00.