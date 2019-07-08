РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 8 июл. В центре подмосковного Подольска в понедельник вечером образовалась пробка длиной около 3 километров, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:59 в центре Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров. Движение затруднено от Дома-музея Ленина на проспекте Ленина до поворота на Индустриальную улицу с Большой Серпуховской улицы. Средняя скорость движения составляет 10 километров в час.

Также движение затруднено на автотрассе А-107. Пробка образовалась от автобусной остановки «50-й километр» до Толбинского кладбища.