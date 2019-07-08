РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В нынешнем году почти в 40 многоквартирных домах подмосковных Люберец заменят лифты, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году мы произведем замену 130 лифтов. Это 100 пассажирских и 30 грузопассажирских лифтов. Замена будет произведена в 39 жилых домах», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что грузоподъемность пассажирского лифта составляет 400 килограммов, грузопассажирского – 630 килограммов. В рамках капитального ремонта домов также проводятся работы по ремонту кровли, фасадов, внутридомовых инженерных систем.

В прошлом году в городском округе заменили 78 лифтов.