РИАМО - 8 июл. В столице порывы ветра усилились до 11 метров в секунду, вечером возможна гроза, сообщается на сайте «Метеоновости».

Температура в столице в разных округах днем составляла: Центральном – 21,9-23 градуса; Северном – 20,4-23,4 градуса, Северо-Восточном – 20,5-22,7 градуса, Восточном – 21,8-22,4 градуса, Юго-Восточном – 21,1-23,2 градуса, Южном – 21,5-23 градуса, Юго-Западном – 21,3-21,4 градуса, Западном – 20,3-21,6 градуса, Северо-Западном – 20,7-23,2 градуса.

«В Зеленограде – без осадков, температура воздуха – 20,3 градуса. На территории новой Москвы местами небольшой дождь, температура воздуха – 20,7-21,8 градуса, местами порывы ветра до 11 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Вечером в понедельник в Москве и Подмосковье местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха в столице составит 17-19 градусов, по области – 15-20 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.