РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. В подмосковных Люберцах 10 управляющих организаций заключили договор с МособлЕИРЦ о выпуске Единого платежного документа, их доставят жителям в июле, говорится в сообщении службы корпоративных коммуникаций МособлЕИРЦ.

В Едином платежном документе, формат которого утвержден постановлением правительства Московской области, отразят детализированную информацию по услугам разных поставщиков. Это позволит потребителям видеть, какие услуги и в каком объеме оказаны, по каким тарифам проведены начисления, из чего складывается ежемесячная итоговая сумма к оплате.

«В июле жители Люберец получат платежные документы от Единого информационно-расчетного центра Московской области. Платежные документы с начислениями за июнь будут выпущены на основании договоров об организации расчетов между МособлЕИРЦ и 10 управляющими организациями», – говорится в сообщении.

В этот список УК входят АО «ЛГЖТ», ООО «Содействие», АО «ЛУК», АО «Комбинат ЖКХ и благоустройства поселка Красково», ООО «УК МУЖЭП», ООО« ЖЭУ СЕРВИС», ООО «НАШ ДОМ», ООО «ТЭН», ООО УК «ТЕПЛОЛЮБ», ООО УК «ТЭН XXI век». В следующие месяцы планируется выпуск квитанций от МособлЕИРЦ и по другим управляющим компаниям.

«В связи с особенностями передачи и выверки баз данных по лицевым счетам плательщиков привычные сроки доставки квитанций в июле изменятся. Жители получат платежные документы в десятых числах июля. В последующие месяцы будут соблюдены прежние сроки доставки квитанций – до 1 числа месяца, следующего за расчетным», – отмечается в материале.