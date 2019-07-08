РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 8 июл. Госавтоинспекторы подмосковных Люберец с 16 июля начнут проверять водителей на соблюдение требований сигналов светофора, говорится в сообщении пресс-службы службы БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«С 16 по 21 июля 2019 года дорожные полицейские проверят, как водители соблюдают требования сигналов электронного регулировщика», – говорится в сообщении.

Ответственность за данные виды правонарушений предусмотрена статьей 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». В этом случае положен штраф в размере 1 тысячи рублей, а при повторном нарушении – штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения соблюдать правила, а также быть внимательными и осторожными на дорогах.