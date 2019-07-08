РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске пожарные ликвидировали возгорание в частном доме на Зеленом проезде, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 10:48 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Подольск, микрорайон Климовск, Зеленый проезд, дом №122.

«В 11:03 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Всего в тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек.