РИАМО – 8 июл. Завершился смотр-конкурс профессионального мастерства «Московские мастера» по определению лучшего среди спасателей пожарно-спасательного центра Москвы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, золото завоевал многодетный отец и сотрудник с 10-летним стажем работы, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и противопожарной безопасности столицы

В соревнованиях приняли участие 20 человек: по 10 специалистов от каждого учреждения.

«Смотр-конкурс на звание «Лучший спасатель Москвы 2019» проходил в течение трех дней. В первый день на базе поисково-спасательной станции «Строгино» участники подтвердили теоретические знания спасательного дела, проверили физическую подготовку и прошли этап «спасение утопающего», – отмечается в сообщении.

Во втором этапе соревнований спасатели испытывали себя на дистанциях по спасению «пострадавших» в техногенной ЧС, оказанию помощи «пострадавшим» в ДТП и состязались в альпинизме на базе учебно-тренировочного полигона в Апаринках.

«Несмотря на то, что в соревнованиях принимают участие спасатели со стажем, само по себе такого рода спортивное мероприятие становится для участников отличной площадкой для проверки профессионализма и возможностью получить дополнительный опыт», – подчеркивается в пресс-релизе.

В этом году лучшие результаты при прохождении всех этапов смотра-конкурса показал спасатель 2 класса АСО №2 ГКУ «ПСЦ» Алексей Должанский, занявший третье место.

«Алексей молодой (27 лет - ред.), но опытный спасатель. Хорошо физически подготовлен, увлекается альпинизмом», – добавляется в сообщении.

Михаил Орлов, спасатель 1 класса АСО №8 ГКУ «ПСЦ», взявший серебро соревнований, опытный спасатель и прекрасный семьянин. Он участвовал в смотре-конкурсе уже в третий раз. В 2018 году также был серебряным призером. Он увлекается альпинизмом и водолазным делом.

А лучшим спасателем Москвы 2019 года профессиональное жюри признало Александра Ворожейкина, спасателя 1 класса АСО №8 ГКУ «ПСЦ». Александр опытный спасатель, увлеченный своим делом, и многодетный отец. В АСО №8 работает более 10 лет, а спасателем с 2006 года. Имеет квалификации – водолаз и альпинист. Прошел обучение по спасению людей в горах. Награжден медалью «За отличие в ликвидации последствий ЧС», а за спасение людей при обрушении строительных лесов нагрудным знаком «Участник ликвидации последствий ЧС.

Ворожейкин является мастером спорта по многоборью спасателей, и с коллегой Михаилом Орловым выступает в сборной спасателей Москвы.