РИАМО (БАЛАШИХА) – 8 июл. В подмосковной Балашихе рабочие приступили к строительству школы на 1,1 тысячи мест, объект планируют сдать в эксплуатацию уже в III квартале 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Строительство объекта реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство социальной инфраструктуры». Заказчиком выступает администрация Балашихи. Генподрядчиком на объекте является ООО «Стройарсенал».

«В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства общеобразовательной школы, которая будет возведена в городском округе Балашиха на шоссе Энтузиастов. Новое учебное заведение, общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров, рассчитано на 1100 учащихся», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Проектом предусмотрено строительство 5-этажного здания школы с учебными помещениями и кабинетами общешкольного назначения. В здании также предусмотрены столовая, медпункт, помещения для кружков, спальни, спортивный и зрительный залы, библиотека с читальным залом и медиатекой. В проекте также учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

На территории школы будет обустроена физкультурная зона с полем для мини-футбола, площадки для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, площадка для прыжков в длину, полоса препятствий.

«В настоящее время на строительной площадке ведутся работы подготовительного периода. Первая плановая проверка на объекте начнется 2 сентября 2019 года. Полностью завершить строительство школы планируется в III квартале 2020 года», – заключил Гарибян.