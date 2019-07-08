РИАМО – 8 июл. На площадке Дворца бракосочетания №3 в районе Текстильщики на юго-востоке Москвы в День семьи, любви и верности 16 пар станут молодоженами, заведение переходит на семидневную рабочую неделю, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

«Свадьба – это особое событие, память о котором сохраняется на долгие годы. Регистрация брака подразумевает новый этап в жизни пары, и вполне понятно желание молодых скрепить свой союз в особый день. Говорят, что брак, заключенный в День семьи, любви и верности, будет крепким. И сама дата очень символичная и красивая», – сказала начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Традиционно московские отделы ЗАГС работают со вторника по субботу с выходными в воскресенье и понедельник. Теперь зарегистрировать отношения во Дворце бракосочетания №3 можно будет в любой день.

Его первый рабочий понедельник выпал на День семьи, любви и верности – день святых Петра и Февронии Муромских. Праздник считается счастливым для молодоженов. Он отмечается в России с 2008 года, и за это время 8 июля браки заключили почти 4,5 тысячи пар.

Также в этом году в предпраздничные дни – 5 и 6 июля – в Москве зарегистрировали 1,3 тысячи браков. Торжественные церемонии прошли не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на новых площадках, которые открылись в столице 4 мая, накануне другого популярного у женихов и невест праздника – Красной горки.