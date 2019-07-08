РИАМО - 8 июл. В Москве на Марксистской улице неизвестные с оружием ограбили мужчину, сотрудники полиции разыскивают злоумышленников, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«На Марксистской улице произошел разбой. Неизвестные угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет. Они забрали у него сумку с личными вещами, после чего скрылись. В сторону потерпевшего, когда забирали сумку, сделали несколько выстрелов, предположительно, из травматического оружия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Драка со стрельбой произошла в ходе дорожного конфликта на северо‑востоке Москвы>>