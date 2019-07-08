РИАМО - 8 июл. Сотрудники Госжилинспекции Московской области проверили качество ремонта подъездов жилого дома в Ногинске, ремонтные работы выполнили в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Государственные жилищные инспекторы контролируют качество ремонтных работ, проведенных в рамках губернаторской программы «Мой подъезд» во всех муниципалитетах региона. Так, сотрудники надзорного ведомства провели осмотр двух подъездов дома №1 по улице Гаражная в Ногинске.

«Товарищество собственников недвижимости «Гаражная, 1» выполнило ремонт входной группы, заменило входную дверь, покрасило и оштукатурило стены, пол и потолок. Кроме того, старые почтовые ящики заменили на современные», – говорится в сообщении.

Программа «Мой подъезд» реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

На заседании правительства Московской области 28 мая 2019 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал одним из приоритетов в работе региональной Госжилинспекции тщательный контроль за работами, выполняемыми в рамках программы.